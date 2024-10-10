Хавбек збірної Грузії: У грі проти України плануємо показати свою єдність
Хавбек збірної Грузії та іспанського Леванте Гіоргі Кочорашвілі заявив, що команда у матчі Ліги націй проти України має показати єдність задля перемоги.
Його слова наводить Сrystalsport.ge.
"Я не дуже люблю говорити про суперників. Ми прекрасно знаємо, що Україна – це сильна команда, але ми також знаємо, що є сила і у нас.
Наша сила в єдності. Не лише у 23 гравців збірної, а в єдності всієї Грузії. За нами наші рідні, ніхто не зможе забрати у нас цю силу єдності", – сказав Кочорашвілі.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.