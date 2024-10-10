Хавбек збірної Грузії: У грі проти України плануємо показати свою єдність

Хавбек збірної Грузії та іспанського Леванте Гіоргі Кочорашвілі заявив, що команда у матчі Ліги націй проти України має показати єдність задля перемоги.

Його слова наводить Сrystalsport.ge.

"Я не дуже люблю говорити про суперників. Ми прекрасно знаємо, що Україна – це сильна команда, але ми також знаємо, що є сила і у нас.

Наша сила в єдності. Не лише у 23 гравців збірної, а в єдності всієї Грузії. За нами наші рідні, ніхто не зможе забрати у нас цю силу єдності", – сказав Кочорашвілі.