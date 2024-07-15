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Хацкевич: Поки Мудрик не навчиться грати на команду, нічого доброго не буде

Андрій Яросименко — 15 липня, 15:20
Хацкевич: Поки Мудрик не навчиться грати на команду, нічого доброго не буде

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич розкритикував гру вінгера збірної України Михайла Мудрика на Євро-2024.

Про це він заявив в інтерв’ю Українському футболу.

"Поки Мудрик не навчиться грати на команду, а буде сподіватися на одну тільки швидкість і, як "вершник без голови", мчатиме вперед, то нічого доброго не буде. Йому потрібно додати у взаєморозумінні гри з партнерами, а не сподіватися лише на швидкість і удар, який ми побачили лише у грі з Ісландією, а от на Євро ми нічого від нього не спостерігали", — вважає фахівець.

Раніше Хацкевич сказав, що нефутбольні люди відіграють провідні ролі у збірній України.

Олександр Хацкевич Михайло Мудрик

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