Хацкевич: Поки Мудрик не навчиться грати на команду, нічого доброго не буде

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич розкритикував гру вінгера збірної України Михайла Мудрика на Євро-2024.

Про це він заявив в інтерв’ю Українському футболу.

"Поки Мудрик не навчиться грати на команду, а буде сподіватися на одну тільки швидкість і, як "вершник без голови", мчатиме вперед, то нічого доброго не буде. Йому потрібно додати у взаєморозумінні гри з партнерами, а не сподіватися лише на швидкість і удар, який ми побачили лише у грі з Ісландією, а от на Євро ми нічого від нього не спостерігали", — вважає фахівець.

Раніше Хацкевич сказав, що нефутбольні люди відіграють провідні ролі у збірній України.