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Анчелотті такого не робив: Хабі Алонсо ввів новацію на тренуваннях Реала

Андрій Мошкун — 21 червня 2025, 01:01
Анчелотті такого не робив: Хабі Алонсо ввів новацію на тренуваннях Реала
Хабі Алонсо
ФК Реал

Новоспечений наставник мадридського Реала Хабі Алонсо застосував дрони під час тренувального процесу.

Про це інформує видання Marca.

Після нічиєї з Аль-Хілялем у першому матчі Клубного чемпіонату світу Реал провів незвичне тренування. Справа в тому, що наставник "вершкових" Хабі Алонсо використав дрон для зйомки дій резервістів та молодих гравців.

Основний склад у цей час працював у тренажерному залі. За часів Карло Анчелотті та його попередників подібні технології не застосовувалися.

Повідомляється, що Алонсо вже використовував передові відеотехнології, зокрема, камери навколо поля, під час роботи в Баєрі для аналізу позиційної гри.

Раніше стало відомо, що правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес став трансферною метою Фенербахче.

Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид Хабі Алонсо

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