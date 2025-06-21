Анчелотті такого не робив: Хабі Алонсо ввів новацію на тренуваннях Реала

Новоспечений наставник мадридського Реала Хабі Алонсо застосував дрони під час тренувального процесу.

Про це інформує видання Marca.

Після нічиєї з Аль-Хілялем у першому матчі Клубного чемпіонату світу Реал провів незвичне тренування. Справа в тому, що наставник "вершкових" Хабі Алонсо використав дрон для зйомки дій резервістів та молодих гравців.

Основний склад у цей час працював у тренажерному залі. За часів Карло Анчелотті та його попередників подібні технології не застосовувалися.

Повідомляється, що Алонсо вже використовував передові відеотехнології, зокрема, камери навколо поля, під час роботи в Баєрі для аналізу позиційної гри.

Раніше стало відомо, що правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес став трансферною метою Фенербахче.