Анчелотті такого не робив: Хабі Алонсо ввів новацію на тренуваннях Реала
Новоспечений наставник мадридського Реала Хабі Алонсо застосував дрони під час тренувального процесу.
Про це інформує видання Marca.
Після нічиєї з Аль-Хілялем у першому матчі Клубного чемпіонату світу Реал провів незвичне тренування. Справа в тому, що наставник "вершкових" Хабі Алонсо використав дрон для зйомки дій резервістів та молодих гравців.
Основний склад у цей час працював у тренажерному залі. За часів Карло Анчелотті та його попередників подібні технології не застосовувалися.
Повідомляється, що Алонсо вже використовував передові відеотехнології, зокрема, камери навколо поля, під час роботи в Баєрі для аналізу позиційної гри.
Раніше стало відомо, що правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес став трансферною метою Фенербахче.