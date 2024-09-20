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Алонсо прокоментував впевнену перемогу Баєра над Феєнордом

Руслан Травкін — 20 вересня, 10:07
Алонсо прокоментував впевнену перемогу Баєра над Феєнордом
Хабі Алонсо
Getty images

Іспанський наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився щодо впевненої перемоги (4:0) своїх підопічних над Феєнордом у матчі 1 туру Ліги чемпіонів.

Його слова наводить сайт УЄФА.

"Команда сьогодні зіграла дуже добре. Ми грали зріло, незважаючи на те, що атмосфера була непростою. Хлопці виконали чудову роботу.

У Лізі чемпіонів завжди треба забивати, але також потрібно добре захищатись. Сьогодні ми це також зробили. Тепер потрібно не зменшувати обертів у наступних матчах", – сказав він.

Нагадаємо, що Алонсо є фаворитом на заміну Карло Анчелотті у Реалі. Німецький клуб збирається запросити на посаду тренера ще одну легенду іспанського футболу, якщо Алонсо залишить команду.

Ліга чемпіонів Феєнорд Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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