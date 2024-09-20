Алонсо прокоментував впевнену перемогу Баєра над Феєнордом

Іспанський наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився щодо впевненої перемоги (4:0) своїх підопічних над Феєнордом у матчі 1 туру Ліги чемпіонів.

Його слова наводить сайт УЄФА.

"Команда сьогодні зіграла дуже добре. Ми грали зріло, незважаючи на те, що атмосфера була непростою. Хлопці виконали чудову роботу.

У Лізі чемпіонів завжди треба забивати, але також потрібно добре захищатись. Сьогодні ми це також зробили. Тепер потрібно не зменшувати обертів у наступних матчах", – сказав він.