Інакше гравці помруть: Гвардіола вчергове підняв тему щільного графіку

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що щільний графік матчів шкодить здоров’ю футболістів.

Слова одного з найуспішніших наставників сучасності наводить Daily Mail.

"Якщо великі боси та всі інститути, такі як ФІФА, УЄФА та АПЛ, не думають про гравців, то тренери мають подбати про них, інакше вони помруть. Це вже занадто. Рішення цієї проблеми немає і не буде, тому що немає намірів знайти його", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, з нового сезону клуби на груповому етапі Ліги чемпіонів буде проводитися на 6, а 8 матчів. Також у 2025 році відбудеться клубний чемпіонат світу за участі 32 команд.