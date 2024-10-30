Гвардіола – про Аморіма: Він чудовий тренер

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає головного претендента на посаду наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма чудовим фахівцем.

Його слова передає The Standard.

"Все, що я можу сказати про Рубена Аморіма, це мій досвід гри проти його Спортинга в Лізі чемпіонів. Його команда чудово вміє тиснути на суперника. Він чудовий тренер. У мене є відчуття, що Манчестер Юнайтед такої ж думки про нього. МЮ не призначає менеджерів, які не в змозі очолити клуб такого рівня", – сказав Гвардіола.

Деякі ЗМІ стверджують, що вже завтра, 30 жовтня португальський фахівець може приїхати в Англію.

Нагадаємо, 28 жовтня посаду головного тренера "червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.