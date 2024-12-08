Весь сезон буде важким: Гвардіола прокоментував втрату очок у грі з Крістал Пелес

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що у поточному сезоні його команді доведеться страждати у кожній грі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми забрали очко в Крістал Пелеса. Я пишаюся гравцями за те, як вони боролися і двічі повернулися у важких умовах. Сезон розпочався важко, і весь сезон буде важким. Ми повинні виживати в цьому сезоні в кожній грі, намагатися брати очки, щоб перемагати в іграх і рухатися вперед. Ми це знаємо, ми це відчуваємо, але те, що ми зробили, дуже, дуже добре", – сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті втратив очки в матчі з Крістал Пелес у 15 турі АПЛ. Також минулого місяця Гвардіола вперше у кар'єрі програв п'ять матчів поспіль.