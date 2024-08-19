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Гвардіола прокоментував перемогу Манчестер Сіті над Челсі в 1 турі АПЛ

Андрій Яросименко — 19 серпня, 11:12
Гвардіола прокоментував перемогу Манчестер Сіті над Челсі в 1 турі АПЛ
Жузеп Гвардіола
Getty images

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився думками щодо гри його підопічних проти Челсі в першому турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Його слова передає Skysports.

"Я не очікував перемоги. Ми далеко від наших найкращих результатів, тому три очки — це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що у нас попереду 65 ігор.

У нас є перевага, це наш дев'ятий сезон разом, тому ми добре знаємо один одного. Звичайно, є помилки, які потрібно виправити, але ми поговорили. Для мене честь керувати цими хлопцями. Мені так пощастило, я не можу сказати більше", — сказав фахівець.

Зазначимо, що "містяни" є чемпіонами минулого сезону АПЛ. Раніше стало відомо, що Колишній нападник Вест Гема Дівін Мубама стане гравцем Манчестер Сіті

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