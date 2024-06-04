Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Німеччиною

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін став володарем призу Лев Матчу в товариському матчі відбору напередодні Євро-2024 Німеччина — Україна (0:0).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Голкіпер провів на полі 90 хвилин та здійснив 5 сейвів, виконав 30 точних передач з 37 та 4 з 11 дальніх пасів.

"Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.