Ярмоленко — про поразку від Албанії: Не треба на всіх нас накидатися, ми приїжджаємо і хочемо показувати найкращий футбол

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко перед матчем Ліги націй з Чехією прокоментував поразку у попередньому матчі проти Албанії (1:2) та заявив, що не треба на всіх накидатись, вони приїжджають і хочуть показувати найкращий футбол.

Про це він заявив на пресконференції УАФ.

"Звичайно, після матчу з Румунією кожен з гравців, який був у розташуванні національної збірної, зробив висновки. Думаю, це показала наша наступна гра проти збірної Словаччини. Те, що ми програли попередній матч (з Албанією) не потрібно розцінювати так, наче ми виходимо на поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають. Всі розуміють, куди вони приїжджають, що ми представляємо країну, у якій йде війна. Я в першу чергу приходжу на цю пресконференцію, щоб також захистити хлопців. Не треба на всіх них накидатися. Ми приїжджаємо і хочемо показувати якнайкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що вже всі збірні навчились грати у футбол. Вже немає легких ігор. Та збірна Албанії, яка була 5 років тому — це вже зовсім інша команда. Вони показали це своєю грою на Євро, показали нашою грою. Тому я вважаю, що всі віддали максимум сил, але це футбол. Потрібно з таких матчів робити висновки та рухатись далі", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії.

Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.