Розбірки по-італійськи. Влахович посварився з фанатами Ювентуса після гри з Венецією

У форварда Ювентуса Душана Влаховича відбувся конфлікт з вболівальниками команди після матчу 16-го туру Серії А з Венецією – 2:2.

Про це повідомляє журналіст Макс Статман.

🚨🇷🇸 The Curva Sud to Dušan Vlahović: "You are just a a piece of sh!t Fiorentina player," reports @guardalasky.



pic.twitter.com/a216MqOaB8 — Max Statman (@emaxstatman) December 14, 2024

Нагадаємо, серб у цьому матчі забив з пенальті на 90+5-й хвилині. Цей гол врятував команду від поразки.

Після гри "б’янконері" підійшли до фанатів подякувати за підтримку, але почули багато образливих фраз та скандувань.

Найменш витривалим був Влахович, який не став терпіти образи та вступив у дискусію з вболівальниками.

Додамо, що коли команда покидала поле, то скандування не припинились. Форвард іронічно підняв великий палець догори.

Раніше з’явилась інформація, що сербом цікавиться лондонський Арсенал та спробує підписати його в це зимове трансферне вікно.