Воротар Олександрії перейшов до Маккабі Хайфа

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков перейшов до Маккабі Хайфа.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Ізраїльський клуб заплатив за Георгія 100 тисяч євро. За умовами контракту, воротар дограватиме цей сезон за Олександрію.

Єрмаков є вихованцем ДЮСШ-15 та свого часу виступав за Шахтар, звідки двічі на правах оренди їздив до Олександрії. У 2022 році воротар вільним агентом перейшов до "жовто-чорних".

У сезоні-2023/24 Георгій зіграв два матчі та пропустив один гол. Загалом, за український клуб провів 11 зустрічей, в яких пропустив 11 м'ячів.

Нагадаємо, Маккабі Хайва також орендувала гравця Динамо Київ.