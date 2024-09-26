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Деле-Баширу: Щасливий, що зміг оформити гол+асист у матчі проти Динамо

Андрій Яросименко — 26 вересня, 10:09
Деле-Баширу: Щасливий, що зміг оформити гол+асист у матчі проти Динамо
Фісайо Деле-Баширу
www.imagephotoagency.it

Півзахисник італійського Лаціо Фісайо Деле-Баширу прокоментував свою результативність у матчі першого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (3:0).

Його слова передає Tuttomercatoweb.

"Гол та асист за три хвилини? Звичайно, я щасливий. Перед грою я був упевнений у собі та команді. Думаю, що зробив свою роботу, а гол та асист зробили мене щасливішим. Ми граємо в Лізі Європи, щоб виграти її. Ми рухаємося від поєдинку до поєдинку. Якщо ми завжди будемо забивати три голи, то точно виграємо", – сказав Деле-Баширу.

Наступний матч у Лізі Європи Динамо проведе 3 жовтня проти німецького Гоффенгайма, а Лаціо у той же день прийматиме французьку Ніццу.

Нагадаємо, раніше визначилися оцінки киян та "біло-блакитних" у поєдинку з двома вилученнями. Деле-Баширу отримав одну з найвищих оцінок – 8.4.

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