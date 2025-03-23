Бандейра: Україні потрібні перемоги і в футболі, і в боксі

Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра прокоментував перемогу України над Бельгією в першому матчі плейоф Ліги націй та відзначив важливість звитяг для країни у спорті.

Слова футболіста наводить пресслужба криворіжців.

"Я дивився цей матч вдома. Україна показала крутий результат, адже ця перемога була дійсно важлива для вашої збірної. В цілому Україні потрібні перемоги у різних видах спорту: і в футболі, і в боксі, щоб нагадувати всьому світу, що це сильна країна. Я щиро радий, що збірна України впевнено перемогла міцних бельгійців", – розповів Бандейра.

Окрім того, португалець оцінив майбутнього суперника Кривбасу в УПЛ – Ворсклу.

"В першій частині сезону я грав проти цього опонента. Ворскла – чудовий суперник, тому, повторюсь, нам треба гарно підготуватись, щоб бути готовими до цієї команди". – резюмував 24-річний виконавець.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

Раніше Сергій Ребров оголосив заявку на поєдинок проти Бельгії.