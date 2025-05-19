Чоловік мрії: одноклубник Зінченка виступив продюсером для танцювального кліпу дружини

Захисник лондонського Арсенала Якуб Ківьор активно бере участь у творчості своєї дружини, Клаудії Ковальчик, відомої в Польщі як "Королева тверку".

Польський футболіст особисто стоїть біля на камери, коли Клаудія запалює в ритмі тверку. Її енергія та майстерність підкорили не лише фанатів танцю, а й футбольну аудиторію, яка з цікавістю спостерігає за життям зіркової пари.

Зазначимо, Ковальчик – професійна танцівниця та викладачка, і її хореографія часто збирає сотні тисяч переглядів у соцмережах.

Що стосується футбольної кар'єри Ківьора, цього сезону на рахунку 25-річного поляка 1 гол в 16 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що зірка фільмів для дорослих завершила кар'єру заради сімейного життя з ексфутболістом Арсенала.