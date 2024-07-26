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Гравці Металіста 1925 попросять Скрипника не покидати клуб

— 26 липня, 20:33
Гравці Металіста 1925 попросять Скрипника не покидати клуб

Гравці Металіста 1925 хочуть провести зустріч з головним тренером Віктором Скрипником, на якій попросять його не покидати харківський клуб.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, декілька провідних гравців клубу намагатимуться переконати Скрипника, що його рішення про відставку було емоційним. Тренера попросять прийняти зважене рішення. Зустріч наставника з футболіста відбудеться вже завтра.

Нагадаємо, Скрипник з власними речами залишив арену Лівий берег через п'ять хвилин після закінчення матчу. Він відмовився давати коментарі, оскільки заявив, що подає у відставку.

Зазначимо, що контракт фахівця розрахований до кінця 2026 року.

Напередодні Металіст 1925 у серії післяматчевих пенальті поступився Лівому берегу у півфіналі "Турніру чотирьох" за право грати в УПЛ.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Віктор Скрипник

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