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Тен Гаг – про Каземіро: Він мені точно потрібен, у кожного може бути поганий день на роботі

Володимир Кук — 14 вересня, 17:41
Тен Гаг – про Каземіро: Він мені точно потрібен, у кожного може бути поганий день на роботі
Ерік Тен Гаг
ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловив слова підтримки опорнику команди Каземіро та заявив, що попри помилки у матчі проти Ліверпуля, бразилець йому досі потрібен.

Його слова передає BBC Sport.

"Він мені точно потрібен. Звичайно, я обговорюю з ним цю ситуацію, але у кожного може бути поганий день на роботі. Чи у вас ніколи не бувало такого?

Він досвідчений, думаю, що це не вперше, коли він мав справу з поганою грою. Тепер він повинен подолати це. Але це нормально. В житті бувають злети та падіння", – сказав Тен Гаг.

Зазначимо, що Каземіро приєднався до МЮ у серпні 2022 року за 70 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 3 матчі на клубному рівні, результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, Манчестер Юнайтед здобув виїзну перемогу над Саутгемптоном (3:0) у матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги. Дебютним голом у складі "червоних дияволів" відзначився Маттейс Де Лігт.

Чемпіонат Англії, АПЛ Каземіро Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг

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