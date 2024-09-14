Тен Гаг – про Каземіро: Він мені точно потрібен, у кожного може бути поганий день на роботі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловив слова підтримки опорнику команди Каземіро та заявив, що попри помилки у матчі проти Ліверпуля, бразилець йому досі потрібен.

Його слова передає BBC Sport.

"Він мені точно потрібен. Звичайно, я обговорюю з ним цю ситуацію, але у кожного може бути поганий день на роботі. Чи у вас ніколи не бувало такого? Він досвідчений, думаю, що це не вперше, коли він мав справу з поганою грою. Тепер він повинен подолати це. Але це нормально. В житті бувають злети та падіння", – сказав Тен Гаг.

Зазначимо, що Каземіро приєднався до МЮ у серпні 2022 року за 70 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 3 матчі на клубному рівні, результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, Манчестер Юнайтед здобув виїзну перемогу над Саутгемптоном (3:0) у матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги. Дебютним голом у складі "червоних дияволів" відзначився Маттейс Де Лігт.