Суперник дуже сильно грає в обороні: тренер Карпат – про перемогу над Лівим Берегом
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу над Лівим Берегом у 12-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що суперник дуже сильно грає в обороні.
Слова тренера наводить пресслужба львівського клубу.
"Вважаю, що до забитого гола ми створювали моменти, було багато дотиків у штрафному майданчику суперника, що не властиво суперникам Лівого Берега. Пам’ятаємо, що Шахтар дуже мало створив, Поліссю взагалі пощастило зіграти з ними внічию. Зоря спірно виграла свій матч.
Лівий Берег дуже сильно грає в обороні, намагається контратакувати. Їм не потрібен м’яч, вони грають другим номером і найменше в лізі контролюють м‘яч. Через це вони є однією з найнебезпечніших команд в контратаках. Ми створювали небезпеку біля воріт гостей, але не могли забити м’яч", – зазначив наставник "левів".
Лупашко також поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Олександрії.
"Ми гратимемо проти команди, яка йде на верхівці турнірної таблиці. Маємо провести іспит для себе. Дуже часто ми чули те, що не можна грати першим номером, що наші гравці не здатні на це, що дебютант УПЛ не може себе позиціонувати як команда, яка грає першим номером та хоче домінувати з першої до останньої хвилини. Я відчував, що на початку втрачалась віра в нашу роботу та ідеї. Не від футболістів чи керівництва, а від людей, які осторонь", – підкреслив Лупашко.
Карпати у наступному турі зустрінуться з Олександрією, їх матч відбудеться 8 листопада. Лівий берег в той же день прийме Інгулець.
Напередодні львівський клуб оголосив про підписання нового тренера воротарів Юрія Шевчука.