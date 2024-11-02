Суперник дуже сильно грає в обороні: тренер Карпат – про перемогу над Лівим Берегом

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу над Лівим Берегом у 12-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що суперник дуже сильно грає в обороні.

Слова тренера наводить пресслужба львівського клубу.

"Вважаю, що до забитого гола ми створювали моменти, було багато дотиків у штрафному майданчику суперника, що не властиво суперникам Лівого Берега. Пам’ятаємо, що Шахтар дуже мало створив, Поліссю взагалі пощастило зіграти з ними внічию. Зоря спірно виграла свій матч.



Лівий Берег дуже сильно грає в обороні, намагається контратакувати. Їм не потрібен м’яч, вони грають другим номером і найменше в лізі контролюють м‘яч. Через це вони є однією з найнебезпечніших команд в контратаках. Ми створювали небезпеку біля воріт гостей, але не могли забити м’яч", – зазначив наставник "левів".