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Кобін: До Мисика вже повернулася пам'ять

Андрій Яросименко — 11 серпня, 14:40
Кобін: До Мисика вже повернулася пам'ять

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував стан Мар’яна Мисика після жорсткого зіткнення у матчі другого туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25 проти Колоса.

Його слова передає Sport.ua.

"Пам'ять вже повернулася до Мисика. Сьогодні він буде проходити детальне медобстеження. Думаю, що до кінця серпня Мар'ян буде поза футболом, а далі все залежатиме від того, як швидко він буде відновлюватися після серйозного пошкодження", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок між Колосом та Інгульцем завершився нульовою нічиєю. Наприкінці матчу також травмувався Валерій Лучкевич. Він зазнав вивиху плеча.

Інгулець Колос Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін Мар’ян Мисик

Мар’ян Мисик

Гравець Інгульця втратив пам’ять і залишився без двох зубів після зіткнення в матчі з Колосом

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