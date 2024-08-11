Кобін: До Мисика вже повернулася пам'ять

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував стан Мар’яна Мисика після жорсткого зіткнення у матчі другого туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25 проти Колоса.

Його слова передає Sport.ua.

"Пам'ять вже повернулася до Мисика. Сьогодні він буде проходити детальне медобстеження. Думаю, що до кінця серпня Мар'ян буде поза футболом, а далі все залежатиме від того, як швидко він буде відновлюватися після серйозного пошкодження", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок між Колосом та Інгульцем завершився нульовою нічиєю. Наприкінці матчу також травмувався Валерій Лучкевич. Він зазнав вивиху плеча.