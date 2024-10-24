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Я вже в найкращому клубі: тренер Брентфорда Ярмолюка – про можливість очолити МЮ

Олексій Мурзак — 24 жовтня, 18:24
Я вже в найкращому клубі: тренер Брентфорда Ярмолюка – про можливість очолити МЮ
Томас Франк
PA Wire

Головний тренер англійського Брентфорда Томас Франк висловився щодо чуток про призначення на посаду керманича Манчестер Юнайтед, наголосивши, що він вже перебуває у найкращому клубі.

Слова наставника наводить The Sports Agents.

"Ймовірно, я вже в найкращому клубі світу. Кінець розмови. Найкращий з точки зору лідерських якостей, культури. Навіщо мені залишати це місце?

Все може статися. І вам може знадобитися нове натхнення, можливо, ви знайдете інше натхнення у своєму клубі й залишитеся. Звичайно, якби мені коли-небудь запропонували перейти у великий клуб і я б вирішив піти туди, це, ймовірно, не зробило б моє життя кращим. Думаю, ми всі це знаємо.

Це виклик, який потрібно спробувати. Але це не те, про що я думаю", – сказав Франк.

Раніше повідомлялося, що керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення звільнити головного тренера Еріка тен Гага, попри перемогу в Кубку Англії проти Манчестер Сіті.

Замінити нідерландця в МЮ повинний екстренер Брайтона Роберто Де Дзербі. Також у списку кандидатів і тренер Брентфорда, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

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