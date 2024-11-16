Час радикальних рішень та підвищеної відповідальності Реброва. 4 інтриги матчу Грузія – Україна

Збірна України готується до надважливого, з турнірної та точки зору престижності, матчу з командою Грузії в межах Ліги націй. Зустріч із командою на чолі з лідером італійського Наполі Хвічею Кварацхелією відбудеться 16 листопада. Поєдинок прийме місто Батумі. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Чемпіон традиційно виділяє головний нерв та приділяє підвищену увагу темі головної команди країни як перед відповідальними іграми, так і по завершенні матчів. У фокусі нашого аналізу – тільки найважливіші фактори, від яких залежить результат на табло.

Чи знайде Ребров потрібні слова для підопічних?

У продемонстрованих у вересневих і, частково, жовтневих матчах за участі збірної України однією з головних проблем "синьо-жовтих" було питання недостатнього бажання футболістів "помирати" за результат, чи то пак мотивації. Про те, що варто називати не інакше як "задавнена хвороба", ми писали не один місяць тому. Як виглядає, у випадку, якщо наставник національної команди вкотре не зможе достукатися до своїх гравців, повторення вже звичних помилок не уникнути.

Фото: Дан Балашов

Варто розуміти, що в Батумі може бути не тільки вирішена подальша доля одразу кількох футболістів "синьо-жовтих", а й ще більше знеціниться й без того не вельми висока довіра до нинішнього тренерського штабу та особисто його глави. З цієї точки зору протистояння з "хрестоносцями" виглядає дійсно ледь не доленосним.

Якою виявиться роль Ярмолюка?

Хавбек Брентфорда отримав дебютний виклик у головну команду країни, й має усі шанси, що називається, заскочити з корабля на бал. Оскільки ситуація з центральними півзахисниками зовсім не така, щоб не непокоїтися про перспективи "синьо-жовтих" на цьому плацдармі, Ярмолюк може розраховувати не тільки на ігрові хвилини, а навіть на вихід на поле з першого свистка.

Фото: Дан Балашов

Нестача практики в Олександра Зінченка, невдалі дії в матчах за клуб Дмитра Криськіва, втрата форми Миколою Шапаренком. Перелічені аспекти – головні союзники того розвитку подій, за якого 20-річний колишній футболіст Дніпра-1 вийде навіть у стартовому складі. Й це той випадок, коли за таку відносну сміливість критикувати головного тренера буде хіба що той, хто вже налаштований проти будь-яких рішень нинішнього керманича команди.

Чи зможе продемонструвати "клубну" форму в збірній Мудрик?

Півзахисник Челсі продовжує збирати оплески в матчах з відверто скромними, на фоні команд із АПЛ, суперниками в єврокубках. Але ж і збірну Грузії до сонму провідних команд Старого Світу не віднесеш, еге ж? Тож чи не зробить ексгравець Шахтаря ще один мініподвиг, і не повторить успіх першого матчу з Грузією вже на полі суперника?

Фото: Дан Балашов

Насправді з урахуванням як відсутності традиційних лідерів збірної останніх років, так і не найкращого стану тих футболістів з давно приклеєним уболівальниками рангом "зірка", які в таборі головної команди все ж наявні, очікування від Михайла Мудрика яскравої гри та демонстрації лідерських здібностей на полі стають чи не головним фактором формування можливостей "синьо-жовтих" біля воріт суперника. Та чи впорається Мудрик з нелегкою ношею в умовах підвищеного тиску? Чекати відповіді на питання лишилося недовго.

Як буде вирішена проблема вістря атаки?

До гри з Грузією у таборі збірної України готувалися три нападники. Здавалося б, цілком достатня кількість для ефективної реакції на серйозні виклики. Однак на виході питання центрфорварда стає ледь не ключовою загрозою перспективам "синьо-жовтих" у матчі з черговим суперником у Лізі націй.

Фото: Дан Балашов

Як виявилося, Владислав Ванат зіграти не зможе, а участь Артема Довбика лишається сумнівною через не зовсім "бойовий" стан гравця італійської Роми. Лишається Роман Яремчук. Здоровий, повний сил та бажання, гравець провідного клубу з чемпіонату-міцного середняка у європейському футболі. Однак – радше навіть цих самих сил "переповненого". З початку сезону Яремчук зіграв за Олімпіакос аж 206 хвилин у всіх турнірах, а з настанням жовтня із гравця на лаві запасних його статус "трансформувався" в футболіста, який у заявку на матчі вже не потрапляє. Так було в 2 останніх іграх грецької Суперліги, так було в 3 попередніх матчах Олімпіакоса в Лізі Європи. Питання "Де дно падіння Яремчука?" нині насправді є однією з найбільш актуальних тем. Що за таких обставин робити Реброву? Тримати в голові відносно несподівані тактичні рішення. До таких варто віднести можливість використання в якості центрфорварда Олексія Гуцуляка, для якого така роль новою аж ніяк не буде. В такому випадку в якості вінгерів можуть вийти той же Мудрик і Олександр Зубков чи його тезка Назаренко. До слова, на користь останнього говорить зіграність із Гуцуляком на клубному рівні.