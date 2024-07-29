Нападник збірної України обирає друга московського Спартака. Чому трансфер Яремчука викликає подив

Форвард бельгійського Брюгге Роман Яремчук у кроці від переходу в грецький Олімпіакос. Сторони завершують формальності, а сам нападник уже прибув у Пірей для завершення угоди.

Чемпіон проаналізував новий поворот у житті автора одного з двох голів збірної України на Євро-2024. І таким розвитком подій у кар'єрі Яремчука здивований.

Чому Олімпіакос?

Пірейська "легенда" — найтитулованіший клуб країни, та й усієї Південної Європи. 79(!) національних титулів дійсно вражають. Та минулого сезону Олімпіакос, втомлений від перемог на внутрішній арені (клуб явно втратив мотивацію, й це одна із причин останніх невдач усередині Греції — пірейці не виграють Суперлігу вже два роки поспіль), поповнив клубний музей історичною перемогою в Лізі конференцій.

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Звісно ж, "червоно-білі" є стабільним учасником єврокубків. Цього разу Олімпіакос право виступати в Лізі чемпіонів не отримав (команда стартуватиме з групового етапу другого за рангом європейського клубного турніру — Ліги Європи), проте, як правило, грає саме в найбільш престижному турнірі.

Команду тренує один з найуспішніших іспанських тренерів останніх років "другого ешелону". Хосе Луїса Менділібара не назвеш відомим наставником, але йому підкорилися і Ліга Європи, і ЛК, і успіхи в скромному Ейбарі.

До сербів далеко, але осад є: пірейці "забруднені" дружбою з московським клубом

Поки київське Динамо успішно протистоїть одному з двох головних друзів російських клубів з числа сербських команд, Яремчук збирається перейти до табору ще одного такого товариша. Російський Спартак із Москви та сербську Црвену Звезду із Белграда давно пов'язують не просто теплі відносини, а реальний союз із 1999 року.

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Вже в 2000-му російські ультрас активно підтримували сербський клуб у Києві в протистоянні з Динамо. Через п'ять років між фанатськими угрупованнями було укладено союз, який об'єднав два клуби із червоно-білими кольорами. А третім у цій компанії є… Олімпіакос, чиї ультрас є найближчими соратниками фанів Црвени Звезди. Спартак же із греками, нехай і не укладав офіційного союзу, має щонайменше "дружній нейтралітет" через "спільного товариша". "Звездаші" та ультрас "легенди" дружать з кінця 80-х, коли серби приїжджали до Афін грати з головним ворогом Олімпіакоса — Панатинаїкосом.

З усіх варіантів Яремчук перейде у найслабшу лігу

У міжсезоння стало ясно, що Брюгге, якому належить контракт Яремчука, у послугах українця не зацікавлений, і цього разу налаштований позбутися форварда остаточно. Тож Романа почали активно пов'язувати з багатьма командами, з яких більш-менш реалістичними, підтверджуваними різними повідомленнями у ЗМІ, були чотири.

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З двох турецьких клубів Трабзонспор у переході Яремчука не просто був зацікавлений предметно, а й домовився про трансфер із Брюгге. Проте трабзонцям Роман відмовив сам. А от розмови про співпрацю з Фенербахче Жозе Моурінью залишилися на рівні чуток. Інтерес до Яремчука нібито проявляли й представники топ-5 ліг Європи. Причому мова була про учасників Ліги чемпіонів — однаково сенсаційних у своїх лігах за підсумками минулого сезону Брест та Болонью.

В цьому контексті вибір на користь команди з Греції є, м'яко кажучи, дивним. Тамтешня Суперліга — чемпіонат рівня УПЛ, і саме нинішньої, суттєво погіршеної версії, а не ліги рівня до початку великої війни. Не кажучи вже значно більш конкурентну Туреччину й, тим паче, Серію А та Лігу 1.

Місце в старті аж ніяк не гарантовано

Втім, на відміну від варіанту з тим же Брестом, який на момент предметної зацікавленості Яремчуком центрфорвардів у складі не мав узагалі, в таборі флагмана грецького футболу стартові позиції Романа зовсім не ідеальні. Ба, навіть більше — щоб виграти право виходити в старті, Яремчуку доведеться витратити багато зусиль.

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Причина такого прогнозу майбутнього українця в клубі з Пірея має конкретне прізвище та ім'я. Марокканець Аюб Ель Каабі — не просто важлива фігура в складі Олімпіакоса. Цей центрфорвард не тільки забив вирішальний м’яч у фіналі Ліги конференцій, а й не втомлювався підтверджувати свій клас протягом усього минулого сезону — 50 матчів, 33 голи. 31-річний нападник узагалі виглядає природженим бомбардиром, адже за 233 матчі в кар'єрі на клубному рівні забив 127 м'ячів (у збірній Марокко — 46/25). Показник Яремчука з його 93-ма результативними ударами в 330-ти матчах (53/16 у збірній) виглядає відчутно скромнішим.

Зміна Яремчуком клубу — гарні новини для збірної України

На сьогоднішній день в сфері інтересів тренерського штабу головної команди країни чільні позиції явно займають три нападники. Мова про Артема Довбика, Владислава Ваната та героя цього матеріалу. Перший на шляху до нової команди, другий проблем з ігровою практикою не має давно. Яремчук же після переїзду до Греції в будь-якому разі отримає шанс перезавантажити кар'єру.

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Таким чином, до нового циклу для "синьо-жовтих" усі три футболісти матимуть, як очікується, достатньо гарні стартові позиції, щоб принести збірній максимальну користь. Зважаючи на продемонстровану гру та рівень, для самого Яремчука трансфер у нову команду відкриває можливість стати №1 в обоймі Сергія Реброва, адже наставник збірної явно бачить у Романі швидшу та більш рухливу й динамічну альтернативу Довбику.

Привіт Суркісу

В темі потенційного трансферу Яремчука до грецького клубу саме час згадати про ще одну зацікавлену щонайменше в не вельми далекому минулому фігуру в його персоні. Мова про президента київського Динамо Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, Суркіс не раз заявляв про готовність прийняти Романа назад в Динамо, але при цьому наголошував, що Яремчуку треба знизити апетити у зарплаті та трансфері. І от, за повідомленнями грецьких ЗМІ, у новому клубі Роман буде отримувати 1,5 млн замість раніше озвучуваних 4-х у Брюгге, а трансфер "потягнув" на 5 млн євро, тоді як бельгійці купували його в Бенфіки за 17. До слова, якщо вірити медіа, Яремчук не "купився" на пропоновані 2,5 млн у Трабзоні, й, таким чином, пожертвував суттєвим куснем потенційного заробітку.

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Постає питання: це "нормально" чи все ще "багато" для Суркіса? Звісно, враховуючи усі обставини, сам 28-річний форвард варіант із киянами міг і не розглядати. Та якщо Яремчук погодився переїхати в чемпіонат рівня грецької Суперліги та клуб із можливостями Олімпіакоса, такий сценарій точно мав би більшу реалістичність.

Динамо саме потрібен нападник, який створюватиме конкуренцію Владиславу Ванату. І краще — саме такий форвард, на якого Владислав багато в чому міг би орієнтуватися. Оголошений ЗМІ інтерес та подальша невдача з Едуардо Герреро довела не тільки факт необхідності придбання гравця на цю позицію, але й укотре продемонстрував небажання-нехотіння-неспроможність (потрібне підкреслити) керівництва "біло-синіх" платити більше умовних 2,5 мільйонів євровалюти. А пропозиції по Яремчуку від ДК, схоже, не було в принципі…