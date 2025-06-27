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Повернути в Харків гранд українського футболу: у Металісті 1925 – про цілі на сезон

Олександр Булава — 27 червня 2025, 20:40
Повернути в Харків гранд українського футболу: у Металісті 1925 – про цілі на сезон
Богдан Бойко
Металіст 1925

Голова наглядової ради Металіста 1925 Богдан Бойко назвав завдання команди на новий сезон.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"У нас на цей сезон два завдання. Перше і головне – стратегічне: це побудова клубу, як серйозного футбольного проєкту. Наша мета – повернути в Харків гранд українського футболу.

Ми, як ми й заявляли раніше, підходимо до процесу дуже щиро та глибоко. Формуємо, як філософію гри команди, так і стратегію розвитку клубу. Я впевнений, що без таких фундаментальних речей як стратегія, концепція, місія – ми не побудуємо великий конкурентний футбольний проєкт.

Тому, так само, як ми працюємо на трансферному ринку, ми і дуже багато часу приділяємо створенню нашої філософії, щоб кожен гравець та менеджер клубу розумів, де він, навіщо і до якої мети йде.

Більше конкретне завдання – закріпитись у верхній половині турнірної таблиці та демонструвати гідний, цікавий футбольний стиль, за який не буде соромно ані перед вболівальниками, ані перед самими собою", – розповів Бойко.

Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ.

Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.

Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ

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