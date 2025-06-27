Повернути в Харків гранд українського футболу: у Металісті 1925 – про цілі на сезон

Голова наглядової ради Металіста 1925 Богдан Бойко назвав завдання команди на новий сезон.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"У нас на цей сезон два завдання. Перше і головне – стратегічне: це побудова клубу, як серйозного футбольного проєкту. Наша мета – повернути в Харків гранд українського футболу.

Ми, як ми й заявляли раніше, підходимо до процесу дуже щиро та глибоко. Формуємо, як філософію гри команди, так і стратегію розвитку клубу. Я впевнений, що без таких фундаментальних речей як стратегія, концепція, місія – ми не побудуємо великий конкурентний футбольний проєкт.

Тому, так само, як ми працюємо на трансферному ринку, ми і дуже багато часу приділяємо створенню нашої філософії, щоб кожен гравець та менеджер клубу розумів, де він, навіщо і до якої мети йде.

Більше конкретне завдання – закріпитись у верхній половині турнірної таблиці та демонструвати гідний, цікавий футбольний стиль, за який не буде соромно ані перед вболівальниками, ані перед самими собою", – розповів Бойко.