Жирона Циганкова посилить склад досвідченим голкіпером із Марселя

Голкіпер Пау Лопес приєднається до Жирони на правах оренди із Марселя.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Сторони погодили оренду з опцією викупу в 6,5 млн євро, яка не буде обов'язковою для іспанського клубу. Жирона на період оренди бере на себе виплату зарплати для воротаря.

Декілька тижнів тому Пау мав перейти до Комо, але не зумів пройти медобстеження.

29-річний Лопес грає за Марсель з 2021 року. За "провансальців" у всіх турнірах він відіграв 91 матч, але не входить у плани Роберто Де Дзербі, який очолив Марсель.

За Жирону з січня 2023 року грає вінгер збірної України Віктор Циганков. Іспанські ЗМІ писали, що він незадоволений тим, що цим літом клуб від нього приховав інформацію про трансферні пропозицій від інших команд.

Українець пропустить старт сезону-2024/25. Вінгер не потрапив у заявку команди через вірусне захворювання. Також через це гру пропустять Ману Вальєхо та Валері Фернандес.