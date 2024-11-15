Гоффенгайм оголосив ім'я нового головного тренера

Німецький Гоффенгайм очолить колишній тренер австрійського Штурма Крістіан Ільцер.

Про це повідомила клубна пресслужба в соцмережі Х.

47-річний австрійцський спеціаліст підписав довгостроковий контракт із клубом.

𝗪𝗶𝗹𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗿 𝗧𝗦𝗚, 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻!



Christian Ilzer wird neuer Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Der 47-Jährige kommt vom österreichischen Double-Sieger Sturm Graz und erhält im Kraichgau einen langfristigen Vertrag. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 15, 2024

Водночас терміни угоди та її умови наразі не розголошуються. Разом із Крістіаном Ільцером до клубу з німецької Бундесліги приєднається його тренерський штаб.

Нагадаємо, що нещодавно Гоффенгайм оголосив про завершення співпраці з тренером Пеллегріно Матараццо.

46-річний американський фахівець очолював "синьо-білих" із лютого 2023 року, біля керма команди наставник провів 67 зустрічей, здобувши 24 перемоги, 14 нічиїх та зазнавши 29 поразок.

У поточному сезоні за 10 турів Бундесліги Гоффенгайм має в активі всього 9 очок і знаходиться на проміжному 15-му місці в турнірній таблиці.