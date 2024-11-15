Гоффенгайм оголосив ім'я нового головного тренера
Німецький Гоффенгайм очолить колишній тренер австрійського Штурма Крістіан Ільцер.
Про це повідомила клубна пресслужба в соцмережі Х.
47-річний австрійцський спеціаліст підписав довгостроковий контракт із клубом.
Водночас терміни угоди та її умови наразі не розголошуються. Разом із Крістіаном Ільцером до клубу з німецької Бундесліги приєднається його тренерський штаб.
Нагадаємо, що нещодавно Гоффенгайм оголосив про завершення співпраці з тренером Пеллегріно Матараццо.
46-річний американський фахівець очолював "синьо-білих" із лютого 2023 року, біля керма команди наставник провів 67 зустрічей, здобувши 24 перемоги, 14 нічиїх та зазнавши 29 поразок.
У поточному сезоні за 10 турів Бундесліги Гоффенгайм має в активі всього 9 очок і знаходиться на проміжному 15-му місці в турнірній таблиці.