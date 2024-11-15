Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гоффенгайм оголосив ім'я нового головного тренера

Олексій Мурзак — 15 листопада 2024, 17:50
Гоффенгайм оголосив ім'я нового головного тренера
Крістіан Ільцер
ФК Штурм

Німецький Гоффенгайм очолить колишній тренер австрійського Штурма Крістіан Ільцер.

Про це повідомила клубна пресслужба в соцмережі Х.

47-річний австрійцський спеціаліст підписав довгостроковий контракт із клубом.

Водночас терміни угоди та її умови наразі не розголошуються. Разом із Крістіаном Ільцером до клубу з німецької Бундесліги приєднається його тренерський штаб.

Нагадаємо, що нещодавно Гоффенгайм оголосив про завершення співпраці з тренером Пеллегріно Матараццо.

46-річний американський фахівець очолював "синьо-білих" із лютого 2023 року, біля керма команди наставник провів 67 зустрічей, здобувши 24 перемоги, 14 нічиїх та зазнавши 29 поразок.

У поточному сезоні за 10 турів Бундесліги Гоффенгайм має в активі всього 9 очок і знаходиться на проміжному 15-му місці в турнірній таблиці.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гоффенгайм

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Клуб Бундесліги залишив платформу "X" через політику Маска
Ще один клуб Бундесліги звільнив головного тренера
Штутгарт ледь не відігрався з 0:3, Гайденгайм поступився Вольфсбургу: результати матчів Бундесліги
Баварія здолала Санкт-Паулі, Боруссія поступилась Майнцу у 10 турі Бундесліги
Баєр у гостях у Бохума, Санкт-Паулі прийме Баварію, РБ Лейпциг проти Боруссії М: розклад матчів Бундесліги

Останні новини