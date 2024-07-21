Гендиректор Борнмута: Забарний продемонстрував якості, які не відповідають його віку

Генеральний директор Борнмута Ніл Блейк вважає, що Ілля Забарний у свій 21 рік вже демонструє якості, які притаманні досвідченим футболістам.

Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Ілля провів чудовий сезон і продемонстрував якості, які не відповідають його віку. Ми раді, що він підписав новий довгостроковий контракт, і з нетерпінням очікуємо на продовження його вражаючого розвитку", — сказав Блейк.

Нагадаємо, Ілля продовжив контракт з Борнмутом до літа 2029 року. За підсумками минулого сезону вболівальники визнали його найкращим гравцем команди.