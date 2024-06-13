Колісник: Були шоковані фінансовими побажаннями Дулуба

Новий генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник розповів, що колишній головний тренер черкаської команди Олег Дулуб просив занадто велику зарплату.

Його слова передає Tribuna.com.

"В Олега Анатолійовича закінчувався контракт після минулого сезону. Ми обговорювали умови нового контракту, але тренер висловив фінансові побажання, які ми просто не можемо виконати.

Некоректно говорити про суми, тому що це конфіденційна інформація, але чесно кажучи, ми були шоковані від таких побажань. Думаю, що такий рівень зарплатні був би 2-3 серед тренерів УПЛ. Ми такого дозволити собі на даному етапі не можемо. Тому ми не змогли домовитись про нову угоду", — сказав Колісник.

Нагадаємо, замість Дулуба був призначений Андрес Карраско, відомий завдяки роботі в Барселоні та Шахтарі.

Черкаський клуб посів 7 місце у минулому сезоні Української Прем'єр-ліги.