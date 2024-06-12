Колісник став генеральним директором ЛНЗ

Андрій Колісник призначений на посаду генерального директора черкаського ЛНЗ.

Про це повідомив клуб на офіційному сайті.

Зазначимо, що Колісник обіймав посаду технічного директора черкасців з липня 2023 року. До цього він працював тренером-аналітиком у Металісті, а також вів свій YouTube-канал з тактичними розборами топових матчів.

Нагадаємо, напередодні в ЛНЗ також відбулася і тренерська перестановка. Замість Олега Дулуба був призначений Андрес Карраско, відомий завдяки роботі в Барселоні та Шахтарі.

Черкаський клуб посів 7 місце у минулому сезоні Української Прем'єр-ліги.