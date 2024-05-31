Гендиректор Боруссії Д: Ми не можемо вийти з фіналу Ліги чемпіонів переможеними

Генеральний директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Ватцке вважає, що його команда вже не може програти у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала.

Слова німецького функціонера передає видання Bild.

"Реал, безсумнівно, велика команда, але до наших двох матчів проти ПСЖ ніхто не мав про нас жодного уявлення — і ми виграли обидва. У будь-якому випадку, ми не можемо вийти з цього фіналу переможеними; тільки великими, великими переможцями!", — сказав Вацке.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.