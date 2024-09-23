Історія дня: колишнього гравця збірної Англії ледь не кинула дівчина через скріншот з відеогри

Колишній вінгер Евертона та збірної Англії Андрос Таунсенд поділився історією, як його дівчина Хейзел О'Салліван запідозрила його у зраді через скріншот із Football Manager.

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Дев'ять років тому, коли футболіст грав за Тоттенгем, один із користувачів Twitter опублікував скріншот гри, де показано, що Андрос був оштрафований за "неявку на тренування". Це викликало занепокоєння Хейзел, і вона написала йому: "Коли тебе оштрафували за неявку на тренування? Я щойно побачила це у Twitter".

The Sun

Після короткої переписки з’ясувалося, що це був просто жартовий скріншот із гри. Таунсенд відповів: "Ха-ха-ха, ти жартуєш?" Врешті Хейзел зрозуміла, що помилилася.

The Sun

Попри це непорозуміння, пара не лише залишилася разом, а й одружилася. Зараз вони виховують двох дітей: доньку Арію Валентину та сина Андроса-молодшого.

Зараз Таунсенд виступає за турецький Антальяспор. 33-річний англієць провів за новий клуб лише два матчі, не відзначившись результативними діями.