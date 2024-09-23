Історія дня: колишнього гравця збірної Англії ледь не кинула дівчина через скріншот з відеогри
Колишній вінгер Евертона та збірної Англії Андрос Таунсенд поділився історією, як його дівчина Хейзел О'Салліван запідозрила його у зраді через скріншот із Football Manager.
Дев'ять років тому, коли футболіст грав за Тоттенгем, один із користувачів Twitter опублікував скріншот гри, де показано, що Андрос був оштрафований за "неявку на тренування". Це викликало занепокоєння Хейзел, і вона написала йому: "Коли тебе оштрафували за неявку на тренування? Я щойно побачила це у Twitter".
Після короткої переписки з’ясувалося, що це був просто жартовий скріншот із гри. Таунсенд відповів: "Ха-ха-ха, ти жартуєш?" Врешті Хейзел зрозуміла, що помилилася.
Попри це непорозуміння, пара не лише залишилася разом, а й одружилася. Зараз вони виховують двох дітей: доньку Арію Валентину та сина Андроса-молодшого.
Зараз Таунсенд виступає за турецький Антальяспор. 33-річний англієць провів за новий клуб лише два матчі, не відзначившись результативними діями.