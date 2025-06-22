Гаврюшов назвав завдання Лівого берега на сезон-2025/26

Головний тренер Лівого берега Андрій Гаврюшов розповів про плани клубу на сезон-2025/26 у Першій лізі.

Слова ексфутболіста Зорі наводить пресслужба киян.

"По-перше, завдання озвучить президент, але ми ставимо мету повернення до Прем’єр-ліги. Нас чекає класичний формат у 16 команд, у два кола, буде цікаво. Команді протистоятимуть досвідчені колективи як-то Чорноморець, Ворскла, Буковина. Але до кожного суперника ставимося з повагою", – розповів Гаврюшов.

Також фахівець висловився про комплектацію свого тренерського штабу.

"Вадим Чернишенко залишається в тренерському штабі, також працюватимуть тренер воротарів Сергій Карпов, тренер з фізпідготовки Віталій Захарченко, медперсонал – у тому ж складі. Ще є позиції, які ми будемо формувати", – резюмував наставник.

Зазначимо, що сезон-2024/25 Лівий берег завершив на 14 місці турнірної таблиці УПЛ, а за підсумками перехідних матчів повернувся до Першої ліги, поступившись Металісту 1925.

Раніше "лелеки" оголосили про завершення співпраці з братами Когутами.