Гармаш – про можливий перехід до Лівого Берега: Мені не цікаво

Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш розповів, що не планує переходити до Лівого берега.

Слова футболіста цитує видання Український футбол.

"Знаєте, я не піду в Лівий Берег, на цю тему з Рябоконем не спілкувались. Сили в мене ще є, але просто нецікаво. Просто не хочу", – заявив футболіст.

Денис Гармаш виступав у складі ФК Лісне у Другій лізі, коли команду тренував Олександр Рябоконь.

Також Гармаш встиг пограти у складі київського Динамо, де провів значну частину своєї карʼєри. Після цього Денис виступав у складі турецького Різеспору, а також грав у Металіст 1925.

Раніше Сергій Рибалка повідомляв, що ФК Лісне зніметься з чемпіонату.