Гармаш – про можливий перехід до Лівого Берега: Мені не цікаво
Денис Гармаш
ФК Лісне
Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш розповів, що не планує переходити до Лівого берега.
Слова футболіста цитує видання Український футбол.
"Знаєте, я не піду в Лівий Берег, на цю тему з Рябоконем не спілкувались. Сили в мене ще є, але просто нецікаво. Просто не хочу", – заявив футболіст.
Денис Гармаш виступав у складі ФК Лісне у Другій лізі, коли команду тренував Олександр Рябоконь.
Також Гармаш встиг пограти у складі київського Динамо, де провів значну частину своєї карʼєри. Після цього Денис виступав у складі турецького Різеспору, а також грав у Металіст 1925.
Раніше Сергій Рибалка повідомляв, що ФК Лісне зніметься з чемпіонату.