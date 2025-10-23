Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гармаш – про можливий перехід до Лівого Берега: Мені не цікаво

Володимир Варуха — 23 жовтня 2025, 22:58
Гармаш – про можливий перехід до Лівого Берега: Мені не цікаво
Денис Гармаш
ФК Лісне

Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш розповів, що не планує переходити до Лівого берега.

Слова футболіста цитує видання Український футбол.

"Знаєте, я не піду в Лівий Берег, на цю тему з Рябоконем не спілкувались. Сили в мене ще є, але просто нецікаво. Просто не хочу", – заявив футболіст.

Денис Гармаш виступав у складі ФК Лісне у Другій лізі, коли команду тренував Олександр Рябоконь.

Також Гармаш встиг пограти у складі київського Динамо, де провів значну частину своєї карʼєри. Після цього Денис виступав у складі турецького Різеспору, а також грав у Металіст 1925.

Раніше Сергій Рибалка повідомляв, що ФК Лісне зніметься з чемпіонату.

Денис Гармаш Лівий берег

Денис Гармаш

У клубу Гармаша та Рибалки серйозні проблеми: Лісне може невдовзі зникнути
Кубок України. Лісне з Гармашем і Рибалкою та Агробізнес зіграють проти аматорів
Гратиме з Гармашем і Рибалкою: ексфутболіст клубів УПЛ перейшов до ФК Лісне
Ван Леувен пояснив відхід Гармаша з Металіста 1925
Рябоконь тренуватиме колишніх динамівців Рибалку та Гармаша в аматорському клубі

Останні новини