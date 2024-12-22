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Флік: Барселоні потрібна перерва, після неї ми покажемо всім, наскільки ми сильні

Олексій Погорелов — 22 грудня 2024, 13:21
Флік: Барселоні потрібна перерва, після неї ми покажемо всім, наскільки ми сильні
Гансі Флік
Instagram Барселони

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував поразку своїх підопічних у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетико (1:2).

Слова німецького фахівця наводить Goal.

"Зараз буде перерва, і я думаю, що вона потрібна всім. Після перерви ми будемо тренуватися і покажемо, наскільки ми сильні.

Зараз ми всі розчаровані цією поразкою, тому що ми грали фантастично. Тепер ми будемо святкувати Різдво, почнемо тренуватися 29 грудня і зосередимося на тому, що ми можемо зробити в наступній половині сезону", – сказав Флік.

Після поразки від Атлетико Барселона опустилася на друге місце в таблиці чемпіонату Іспанії.

Тепер каталонці відстають на три очки від "матрацників", які вирвалися у лідери та мають один матч в запасі.

До того ж, "синьо-гранатові" стали частиною історичного досягнення мадридського клубу та його головного тренера Дієго Сімеоне.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Атлетико Мадрид Ханс-Дітер Флік

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