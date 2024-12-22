Флік: Барселоні потрібна перерва, після неї ми покажемо всім, наскільки ми сильні

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував поразку своїх підопічних у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетико (1:2).

Слова німецького фахівця наводить Goal.

"Зараз буде перерва, і я думаю, що вона потрібна всім. Після перерви ми будемо тренуватися і покажемо, наскільки ми сильні. Зараз ми всі розчаровані цією поразкою, тому що ми грали фантастично. Тепер ми будемо святкувати Різдво, почнемо тренуватися 29 грудня і зосередимося на тому, що ми можемо зробити в наступній половині сезону", – сказав Флік.

Після поразки від Атлетико Барселона опустилася на друге місце в таблиці чемпіонату Іспанії.

Тепер каталонці відстають на три очки від "матрацників", які вирвалися у лідери та мають один матч в запасі.

До того ж, "синьо-гранатові" стали частиною історичного досягнення мадридського клубу та його головного тренера Дієго Сімеоне.