Флік розповів про моменти, які Барселона має покращити

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає, що команда має працювати над покращенням гри у першому таймі.

Його слова передає Jijantes.

"На початку другого тайму ми були хороші. Головна причина — це вихід на поле Дані Ольмо. Він відмінно справляється з м'ячем і пресингує без м'яча. Він змінив хід гри в другій половині матчу. Ми проаналізуємо весь матч напередодні суботи. У нас 9 очок із 9, але роботу ще не зроблено. Потрібно покращити гру в першому таймі", — сказав фахівець.

Нагадаємо, після перемоги над Райо Вальєкано у 3 турі іспанської Ла Ліги "синьо-гранатові" вийшли на 1 місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Наразі каталонці є єдиною командою, яка ще не втрачала очок.

Зазначимо, що перемогу "блаугранас" приніс півзахисник Дані Ольмо. Для нього цей гол став дебютним у команді, раніше іспанець прокоментував враження від матчу. Варто також додати, що Ольмо довгий час не міг взяти участь у поєдинках за Барселону, адже клуб мав проблеми із його реєстрацією.