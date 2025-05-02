Титулований німецький клуб націлився на воротаря Баварії

Титулований німецький клуб Гамбург претендує на воротаря мюнхенської Баварії та збірної Ізраїлю Даніеля Переца.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони вже певний час ведуть переговори щодо можливого переходу гравця влітку. "Динозаври" зацікавлені у будь-якому підписанні Переца: як на правах оренди, так і повноцінному трансфері.

🚨🔷 EXCL | Hamburger SV have entered the race for Daniel #Peretz. Very concrete talks have already taken place. FC Bayern informed. #HSV are a serious option for the 24-year-old Israeli, especially if they secure promotion to the Bundesliga! At the moment, HSV are the most… pic.twitter.com/qCZ3AqRi1H — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2025

Окрім Гамбурга, у послугах голкіпера також потребує Бернлі, який точно залишиться без Джеймса Траффорда у найближче трансферне вікно.

Новачок АПЛ вже зв'язався із керівництвом Баварії через Венсана Компані та запитував інформацію про можливість придбання футболіста.

У сезоні-2024/25 Перец зіграв 5 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив сім м'ячів, жодного разу не зберігши ворота у недоторканності.

Зазначимо, що наразі Гамбург бореться за повернення в Бундеслігу, посідаючи друге місце у турнірній таблиці другого дивізіону Німеччини за три тури до завершення чемпіонату.

Раніше повідомлялось, що Монако підпише англійського захисника Баварії.