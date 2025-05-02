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Титулований німецький клуб націлився на воротаря Баварії

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 10:42
Титулований німецький клуб націлився на воротаря Баварії
Даніель Перец
Getty images

Титулований німецький клуб Гамбург претендує на воротаря мюнхенської Баварії та збірної Ізраїлю Даніеля Переца.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони вже певний час ведуть переговори щодо можливого переходу гравця влітку. "Динозаври" зацікавлені у будь-якому підписанні Переца: як на правах оренди, так і повноцінному трансфері.

Окрім Гамбурга, у послугах голкіпера також потребує Бернлі, який точно залишиться без Джеймса Траффорда у найближче трансферне вікно. 

Новачок АПЛ вже зв'язався із керівництвом Баварії через Венсана Компані та запитував інформацію про можливість придбання футболіста.

У сезоні-2024/25 Перец зіграв 5 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив сім м'ячів, жодного разу не зберігши ворота у недоторканності.

Зазначимо, що наразі Гамбург бореться за повернення в Бундеслігу, посідаючи друге місце у турнірній таблиці другого дивізіону Німеччини за три тури до завершення чемпіонату.

Раніше повідомлялось, що Монако підпише англійського захисника Баварії.

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