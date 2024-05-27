Довбик та Циганков увійшли до символічної збірної останнього туру Ла Ліги
Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков увійшли до символічної збірної 38 туру іспанської Ла Ліги.
Про це повідомляє аналітичне видання WhoScored.
Довбик оформив хет-трик у грі з Гранадою (7:0), який дозволив йому стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, та отримав 9,9 від порталу. Віктор Циганков зробив дубль та віддав одну гольову передачу — 9,4 бала.
Нагадаємо, що Довбик вдягнув прапор України під час святкування найкращого сезону в історії Жирони.