Не виграли, але заробили: футболісти Реала отримають солідні преміальні за КЧС

Кожен гравець мадридського Реала отримав 280 тисяч євро за участь у клубному чемпіонаті світу.

Про це пише Marca.

Повідомляється, що розмір премій був обговорений заздалегідь. За кожен пройдений етап футболісти отримували фіксовану суму.

Отже, за вихід з групового етапу гравцям нарахували по 50 тисяч євро премій, за потрапляння до чвертьфіналу – ще по 80 тисяч, а за вихід до півфіналу до цієї суми додали по 160 тисяч євро на кожного футболіста.

У підсумку, загальна сума для кожного гравця склала 280 тисяч євро. Нагадаємо, що на клубному чемпіонаті світу Реал зупинився на стадії півфіналу, розгромно програвши французькому ПСЖ з рахунком 0:4.

Раніше повідомлялося, що Реал зробить останню пропозицію щодо трансферу захисника Ліверпуля.