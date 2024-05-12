Лунін підняв над головою чемпіонський кубок у присутності десятків тисяч уболівальників Реала
— 12 травня, 21:26
У Мадриді відбувся традиційний "Парад чемпіонів" на честь футбольного Реала, який достроково став чемпіоном Іспанії.
Одним із героїв вшанування героїв футбольного сезону став і український воротар "вершкових" Андрій Лунін.
Реал виграв 36 чемпіонство, в активі голкіпера збірної України 20 матчів, у яких пропустив 13 голів, зігравши 10 "сухих" поєдинків.
25-річного українця прийшли підтримати його дружина та син.
Нагадаємо, Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, де його суперником стане Боруссія з Дортмунда.