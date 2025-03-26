У Ниві пояснили, чому досі не заявили вихованця Шахтаря, який відновив кар'єру
Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт розповів про стан здоров'я потенційного новачка клубу Олега Данченка, який відновив кар'єру, зазначивши, що гравець наразі проходить реабілітацію.
Про це він детальніше пояснив у інтерв'ю Українському футболу.
"Ми його поки що не заявили. Олег проходить реабілітацію. У нього все дуже добре по здоров’ю, але треба пройти реабілітацію. Йому потрібно ще два-три місяці.
На другому етапі ми його точно не побачимо. Але віримо, що влітку він буде з нами і допоможе команді. Все добре, він позитивно налаштований. Йому зробили все, що потрібно. Потрібен тільки час на відновлення", – розповів Вірт.
Нагадаємо, влітку 2024 року повідомлялося, що Данченко прийняв рішення завершити професійну кар'єру. У лютому 2023 року в Олега трапився інфаркт на тренуванні Зорі, у нього тричі зупинялося серце.
Протягом кар'єри Данченко виступав за Шахтар, АЕК, Зорю та Чорноморець. Також оборонець грав у Росії з 2018 по 2021 рік за Уфу, Рубін та Анжи. Олег виступав за збірну України U-21 та викликався на матчі національної команди у 2018 році, однак провів обидві гри Ліги націй у запасі.