Довбик: Трофей Пічічі — це нагорода для моєї сім'ї, України та наших воїнів

Нападник Жирони Артем Довбик заявив, що присвячує трофей Пічічі (нагорода найкращому бомбардиру Ла Ліги) своїй родині, Україні та Збройним силам.

Про це Довбик розповів Українській асоціації футболу.

"Трофей отримаю в грудні. У мене є місце, де я зберігаю нагороди. Упродовж сезону назбиралося багатенько, тому думаю дружина знайде ще місце для трофея Пічічі. Не уявляв, що зможу боротися за титул найкращого бомбардира, але впродовж сезону зрозумів, що шанс виграти. Ближче до кінця сезону остаточно усвідомив, що потрібно боротися і в мене є всі шанси, щоб здобути нагороду.

Думаю, що ця нагорода для всіх тих, хто мене підтримував. Це наші Збройні сили та ті з ким я спілкувався протягом сезону, у мене багато знайомих, які зараз воюють і це нагорода також для них. Це дуже важливий трофей в Іспанії, тому це нагорода для моєї сім'ї, країни та для наших воїнів", — розповів Довбик.

Нагадаємо, українець провів 36 матчів у сезоні Ла Ліги, забив 24 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Напередодні Довбик приєднався до збору національної збірної України.