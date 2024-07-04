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Прийшов час підбити підсумки: Довбик оцінив свій виступ у сезоні-2023/24

Микола Дендак — 4 липня, 20:46
Прийшов час підбити підсумки: Довбик оцінив свій виступ у сезоні-2023/24

Нападник каталонської Жирони та збірної України Артем Довбик підбив підсумки своїх виступів у сезоні-2023/24.

Відповідний пост він опублікував в Instagram.

"Хочу сказати декілька слів про Євро, та про цей сезон в цілому. Якщо брати командний виступ, то останні дві гри показали, що на такому турнірі потрібна концентрація з першої хвилини і впродовж всіх матчів. Перша гра виявилась для нас фатальною, і саме через неї ми не змогли продовжити наш шлях.
Стосовно свого індивідуального виступу, то я абсолютно не задоволений своєю грою. Очевидно, що після клубного сезону, я та всі інші, очікували більшого. Але я проживаю цю кризу з думкою про те, що вона зробить мене сильнішим. Змінити вже нічого неможливо, тому залишається тільки прийняти це та йти далі.
Стосовно мого дебютного сезону в Ла Лізі, то він був дуже емоційним та насиченим. Для любителів статистики, експертів (професійних та диванних) і всіх, хто став розбиратись в футболі, трішки цифр: за 11 місяців мені вдалося зіграти 54 матчі, 3691 ігрову хвилину і зробити 29+11 — 40 результативних дій. Вважаю, що для дебютного сезону це виглядає непогано.
А зараз хочу тільки подякувати всім, хто мене підтримував, коли було нелегко, в першу чергу. А не легко було багато разів, і вміння тримати удар тепер відпрацьоване в мене добре. І наостанок, хочеться нагадати людям тільки про одне — не забувайте підтримувати та допомагати воїнам, які боронять нашу країну. Слава Україні", — написав гравець.

Нагадаємо, у минулому сезоні українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав трофей "Пічічі". Раніше стало відомо, що іспанський гранд відмовився від ідеї підписання Довбика. Своєю чергою Мілан вже контактував з Артемом.

Жирона Збірна України з футболу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Артем Довбик

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