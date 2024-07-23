Довбик дуже близький до переходу в Атлетико

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик дуже близький до трансферу в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

Зазначається, що керівництво "матрацників" прискорює підписання найкращого бомбардира минулого сезону Ла Ліги.

Acelerón del Atlético para fichar a Artem Dovbyk.



El acuerdo con el Girona está muy cerca. pic.twitter.com/XsyUvSg69Q — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 22, 2024

У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, напередодні мадридський колектив покинув основний форвард команди Альваро Мората. Він доєднався до Мілана.