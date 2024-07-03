Рубчинський: Динамо заслуговує грати проти топклубів Європи
Новачок київського Динамо Валентин Рубчинський вважає, що столичний клуб заслуговує грати проти найкращих команд Європи.
Його слова передає пресслужба "біло-синіх".
"Динамо завжди бореться за найвищі місця та ставить перед собою найвищі задачі в усіх турнірах, у яких бере участь –— і виступ у груповій стадії Ліги чемпіонів є однією з них. Команда заслуговує грати проти топклубів Європи, і докладемо всіх зусиль, аби кваліфікуватися до групової стадії", — сказав гравець.
Нагадаємо, напередодні київський клуб також підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.