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Рубчинський: Динамо заслуговує грати проти топклубів Європи

Микола Дендак — 3 липня, 22:31
Рубчинський: Динамо заслуговує грати проти топклубів Європи

Новачок київського Динамо Валентин Рубчинський вважає, що столичний клуб заслуговує грати проти найкращих команд Європи.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

"Динамо завжди бореться за найвищі місця та ставить перед собою найвищі задачі в усіх турнірах, у яких бере участь –— і виступ у груповій стадії Ліги чемпіонів є однією з них. Команда заслуговує грати проти топклубів Європи, і докладемо всіх зусиль, аби кваліфікуватися до групової стадії", — сказав гравець.

Нагадаємо, напередодні київський клуб також підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.

Динамо Київ Валерій Рубчинський

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