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Швед: У мене була неприємна травма, а МРТ нічого не показувало

Володимир Кук — 15 серпня, 19:15
Швед: У мене була неприємна травма, а МРТ нічого не показувало
Мар'ян Швед
ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Мар’ян Швед заявив, що у нього протягом року була непримєна травма, але МРТ нічого не показувало і лікарі могли подумати, що він їх обманює.

Про це він розповів на YouTube-каналі "FC Shakhtar Donetsk".

"У мене у Шахтарі була неприємна травма. У мене на відновлення вже не пам'ятаю скільки було часу лікарі говорили, що десь до пів року, навіть менше. А мене воно турбувало десь більше року. Ми постійно робили різні МРТ і так далі і нічого не показувало. А в мене дуже боліло. Тобто люди чи лікарі могли подумати, що я обманюю. Слава Богу мене підтримували в команді і вже нічого не турбує", сказав Швед.

Минулого сезону за донецький клуб українець провів 18 матчів, де відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні Мар'ян отримав чергове пошкодження у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги, де Шахтар мінімально поступився Поліссю. Зазначимо, що після поєдинку між гравцями команди розпочалася масова бійка.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Мар'ян Швед

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