Партнер Довбика по Ромі не хоче покидати клуб у зимове трансферне вікно
Півзахисник Роми Пауло Дибала сумнівається у відході з команди у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра.
У 31-річного аргентинського хавбека є пропозиція від Галатасарая до 2027 року, але Дибала не хоче покидати "вовків" у січні. Переговори щодо його переходу залишаються відкритими.
Пауло Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт гравця розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 95 матчів, забив 36 голів і віддав 19 асистів.
Напередодні з'явилась інформація, що агент аргентинця вже прибув у Туреччину, щоб провести перемовини щодо переходу його клієнта.
Нагадаємо, що дубль Дибали, а також гол та асист Артема Довбика допомогли Ромі розгромити Парму в Серії А.