Партнер Довбика по Ромі не хоче покидати клуб у зимове трансферне вікно

Півзахисник Роми Пауло Дибала сумнівається у відході з команди у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра.

У 31-річного аргентинського хавбека є пропозиція від Галатасарая до 2027 року, але Дибала не хоче покидати "вовків" у січні. Переговори щодо його переходу залишаються відкритими.

Paulo #Dybala would prefer to stay at #ASRoma. #Galatasaray have submitted to Joya a very rich bid until 2027 to sign him, but the argentinian doesn’t seem convinced to leave #Roma in January, as of now. The talks are still open. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 24, 2024

Пауло Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт гравця розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 95 матчів, забив 36 голів і віддав 19 асистів.

Напередодні з'явилась інформація, що агент аргентинця вже прибув у Туреччину, щоб провести перемовини щодо переходу його клієнта.

Нагадаємо, що дубль Дибали, а також гол та асист Артема Довбика допомогли Ромі розгромити Парму в Серії А.