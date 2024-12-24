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Партнер Довбика по Ромі не хоче покидати клуб у зимове трансферне вікно

Станіслав Лисак — 24 грудня 2024, 07:36
Партнер Довбика по Ромі не хоче покидати клуб у зимове трансферне вікно
Getty Images

Півзахисник Роми Пауло Дибала сумнівається у відході з команди у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра.

У 31-річного аргентинського хавбека є пропозиція від Галатасарая до 2027 року, але Дибала не хоче покидати "вовків" у січні. Переговори щодо його переходу залишаються відкритими.

Пауло Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт гравця розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 95 матчів, забив 36 голів і віддав 19 асистів.

Напередодні з'явилась інформація, що агент аргентинця вже прибув у Туреччину, щоб провести перемовини щодо переходу його клієнта.

Нагадаємо, що дубль Дибали, а також гол та асист Артема Довбика допомогли Ромі розгромити Парму в Серії А.

Галатасарай Пауло Дибала Рома

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