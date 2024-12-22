Гол та асист Довбика допоміг Ромі розгромити Парму: відеоогляд матчу Серії А

Рома здобула розгромну перемогу над Пармою в межах 17 туру італійської Серії А. Український форвард римлян Артем Довбик провів на полі увесь матч і зумів відзначитися голом та асистом.

Огляд поєдинку

Чемпіонат Італії – Серія А

17 тур, 22 грудня

Рома – Парма 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Дибала (пен), 2:0 - 13 Салемакерс, 3:0 - 51 Дибала, 4:0 - 74 Паредес (пен), 5:0 - 83 Довбик

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик потрапив до списку найкращих футболістів 2024 року за версією The Guardian.

Нагадаємо, цього сезону Артем Довбик зіграв за Рому 22 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав два асисти.

Напередодні, тренер збірної України Сергій Ребров визначив ключову проблему форварда, але відмітив, що Артем зараз знаходиться не в оптимальній фізичній формі.