Гол та асист Довбика допоміг Ромі розгромити Парму: відеоогляд матчу Серії А
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Рома здобула розгромну перемогу над Пармою в межах 17 туру італійської Серії А. Український форвард римлян Артем Довбик провів на полі увесь матч і зумів відзначитися голом та асистом.
Огляд поєдинку
Чемпіонат Італії – Серія А
17 тур, 22 грудня
17 тур, 22 грудня
Рома – Парма 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Дибала (пен), 2:0 - 13 Салемакерс, 3:0 - 51 Дибала, 4:0 - 74 Паредес (пен), 5:0 - 83 Довбик
Раніше повідомлялося, що Артем Довбик потрапив до списку найкращих футболістів 2024 року за версією The Guardian.
Нагадаємо, цього сезону Артем Довбик зіграв за Рому 22 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав два асисти.
Напередодні, тренер збірної України Сергій Ребров визначив ключову проблему форварда, але відмітив, що Артем зараз знаходиться не в оптимальній фізичній формі.