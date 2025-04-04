Реал має намір продовжити контракт з провідним захисником

Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер може продовжити контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Чинна угода німця з "вершковими", яка розрахована до 2026 року, може бути пролонгована до 2028 року. Попри інтерес з боку клубів Саудівської Аравії Рюдігер відчуває себе щасливим у Реалі та хоче залишитися в Мадриді.

Антоніо Рюдігер приєднався до мадридського Реала влітку 2022 року, ставши гравцем "вершкових" на правах вільного агента. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 24 млн євро.

У нинішньому сезоні німецький центрбек відіграв 43 поєдинки в усіх турнірах та тричі відзначився голом. Напередодні гол німця дозволив Реалу вийти до фіналу Кубку Іспанії.

Раніше гравці мадридського Реала, в тому числі й Рюдігер, уникнули дискваліфікації за непристойну поведінку після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико Мадрид.