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Реал має намір продовжити контракт з провідним захисником

Станіслав Лисак — 4 квітня 2025, 22:41
Реал має намір продовжити контракт з провідним захисником
пресслужба Реала

Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер може продовжити контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Чинна угода німця з "вершковими", яка розрахована до 2026 року, може бути пролонгована до 2028 року. Попри інтерес з боку клубів Саудівської Аравії Рюдігер відчуває себе щасливим у Реалі та хоче залишитися в Мадриді.

Антоніо Рюдігер приєднався до мадридського Реала влітку 2022 року, ставши гравцем "вершкових" на правах вільного агента. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 24 млн євро.

У нинішньому сезоні німецький центрбек відіграв 43 поєдинки в усіх турнірах та тричі відзначився голом. Напередодні гол німця дозволив Реалу вийти до фіналу Кубку Іспанії.

Раніше гравці мадридського Реала, в тому числі й Рюдігер, уникнули дискваліфікації за непристойну поведінку після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико Мадрид.

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