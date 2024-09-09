Модрич відповів на питання про завершення кар'єри
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Півзахисник Реала та збірної Хорватії з футболу Лука Модрич не думає про завершення професійної кар'єри.
Про це він розповів після матчу Ліги націй з Польщею, в якому 39-річний хавбек забив переможний гол.
"Зі мною, ніколи не знаєш. Треба грати матч за матчем! Я не можу думати про майбутнє. Коли я перестану відчувати в собі вогонь, я піду на пенсію. Тільки я можу відчути цей вогонь і прийняти рішення", – сказав Модрич.
Напередодні ми повідомляли, що Лука Модрич потрапив до списку найстарших футболістів, що продовжують виступи за національну команду.
Зазначимо, що 39-річний хорват за свою кар'єру провів 795 матчів, забив 86 голів та віддав 131 асист. Модрич є володарем Золотого м'яча, 6 разів вигравав Лігу чемпіонів, а також по разу визнавався найкращим гравцем року за версією ФІФА та УЄФА.