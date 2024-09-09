Модрич відповів на питання про завершення кар'єри

Півзахисник Реала та збірної Хорватії з футболу Лука Модрич не думає про завершення професійної кар'єри.

Про це він розповів після матчу Ліги націй з Польщею, в якому 39-річний хавбек забив переможний гол.

"Зі мною, ніколи не знаєш. Треба грати матч за матчем! Я не можу думати про майбутнє. Коли я перестану відчувати в собі вогонь, я піду на пенсію. Тільки я можу відчути цей вогонь і прийняти рішення", – сказав Модрич.

✨🇭🇷 Luka Modrić on retirement: “With me, you never know. We have to take it game by game!”.



“I can't think about the future. When I no longer feel the fire in me, I'll retire”.



“Only I can feel that fire and make the decision”. pic.twitter.com/5CA0UV5jMI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024

Напередодні ми повідомляли, що Лука Модрич потрапив до списку найстарших футболістів, що продовжують виступи за національну команду.

Зазначимо, що 39-річний хорват за свою кар'єру провів 795 матчів, забив 86 голів та віддав 131 асист. Модрич є володарем Золотого м'яча, 6 разів вигравав Лігу чемпіонів, а також по разу визнавався найкращим гравцем року за версією ФІФА та УЄФА.