Лідер захисту Реала повернувся до тренувань після довготривалої травми

Центральний захисник Реала Едер Мілітао повернувся до тренувань з м'ячем після повного розриву передньої хрестоподібної зв’язки з пошкодженням обох менісків правої ноги

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст повернувся сьогодні на поле під час загального тренування мадридської команди.

У листопаді Мілітао вибув до кінця сезону через важку травму коліна. Бразилець вже стикався з подібним пошкодженням в останні роки. Він пропустив 232 дні, отримавши травму в серпні 2022 року.

27-річний захисник провів у нинішньому сезоні 17 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Футболіст має повернутися до гри у наступному сезоні.

Раніше повідомлялося, що керівництво "вершкових" планує підсилити захисну ланку команди центрбеком Арсенала Вільямом Саліба.