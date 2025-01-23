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Ювентус підписав форварда ПСЖ

Олег Дідух — 23 січня 2025, 16:21
Ювентус підписав форварда ПСЖ
Рандаль Коло Муані
ФК Ювентус

Форвард ПСЖ і збірної Франції Рандаль Коло Муані перейшов у Ювентус.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Мова йде про оренду до кінця поточного сезону. Право чи обов’язок викупу в угоді не прописані. Про те, що Ювентус домовився щодо трансферу Коло Муані, повідомлялося ще минулого тижня. За інформацією Transfermarkt, італійський клуб заплатить за піврічну оренду гравця 3,6 мільйони євро.

26-річний нападник збірної Франції перейшов у ПСЖ із франкфуртського Айнтрахта влітку 2023 року за 95 мільйонів євро. В поточному сезоні на рахунку Коло Муані 2 голи та 1 асист у 14 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що капітан Ювентуса Даніло визначився зі своїм майбутнім. Він продовжить кар’єру в Фламенго.

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